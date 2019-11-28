وول ستريت جورنال: قطر عرضت على السعودية قطع علاقتها بالإخوان

@ نيوزيمن، ترجمة خاصة:

السياسية

2019-11-28 21:51:10

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن زيارة غير معلنة أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة أجريت الشهر الماضي، للقاء عدد من كبار المسؤولين، في إنجاز دبلوماسي لإنهاء الخلاف الذي استمر لنحو ما يزيد عن عامين.

ووفقا لـ”وول ستريت جورنال”، قال وزير الخارجية القطري “إن الدوحة ترغب في قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لمسؤول عربي”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي لم تكشف عن هويته، أن الوزير القطري “قدم عرضا مفاجئا لإنهاء الأزمة أثناء وجوده في الرياض، قائلا إن الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين”.

وأشارت إلى أن هذا العرض من شأنه تلبية المطلب الكبير الذي تقدمت به الدول الاربع ضمن الشروط لإنهاء المقاطعة.

وقالت إن “هذه الزيارة سبقتها جولات دبلوماسية مكثفة، قامت الكويت بلعب دور الوسيط في الكثير منها، فضلا عن اجتماعات عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، الصيف الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن “الجهود الدبلوماسية للسعودية، هي جزء من خطوة أوسع من جانبها لحل الخلافات الإقليمية، وتعمل على تخليص نفسها من الحرب في اليمن وبدء محادثات جديدة مع إيران، والتي اتهمت بتنفيذ سلسلة هجمات هزت المنطقة، من ضمنها الهجمات بطائرات بدون طيار، التي ضربت منشآت النفط السعودية”.