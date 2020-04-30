نيوز يمن

ياسر العواضي: أبلغنا الحوثي بفساد مشرفيه وسنقاتلهم كقبائل غير مرتبطين بأي طرف خارجي

30 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-04-30 00:11:31

قال الزعيم القبلي في البيضاء، ياسر العواضي، الأربعاء، إن مشايخ البيضاء أبلغوا قيادات الحوثي “عبر وسطاء لعلهم يستنكروا جرائم مشرفيهم في رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم وبقية المديريات”.

وأضاف ياسر العواضي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر رصدها “نيوزيمن”، إن مشرفي الحوثي، في البيضاء، بغوا وهتكوا الأعراض، واغتصبوا الأرض وأهانوا أهلها.

وقال: “إن أمام قيادة الحوثيين الخيار إما أن ترفع طغاتها من البيضاء أو أن تتركنا وهم نتقاتل قبائل لقبائل”.

وتابع العواضي: “سنقاتلهم مقبلين متمسكين بالله وبالحق، معتمدين على الله ثم على أنفسنا وليس مع أي جهة خارجية.. والله حسبنا”.

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