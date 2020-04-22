اخبار السودان اليوم

ياسر عرمان يكشف عن اتفاق لضم ولاية غرب كردفان للمنطقتين

22 أبريل، 2020
0
ياسر عرمان يكشف عن اتفاق لضم ولاية غرب كردفان للمنطقتين

السودان اليوم:
كشف رئيس الوفد المفاوض عن الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، عن اتفاقهم مع الحكومة السودانية، لضم غرب كردفان إلى اتفاق السلام المرتقب الخاص بالمنطقتين.

وقال عرمان، في تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، الثلاثاء: “اتفقنا مع الجانب الحكومي على أن ينطبق اتفاق المنطقتين المرتقب، بكل جوانبه السياسية والأمنية وتقاسم السُلطة على ولاية غرب كردفان”.

وأشار إلى أن غرب كردفان ستظل قائمة بحدودها الجغرافية الراهنة، إلى حين انعقاد مؤتمر الحُكم والإدارة المقترح من الجبهة الثورية، القاضي بعودة البلاد إلى حُكم الأقاليم عوضًا عن الولايات.

وبشأن قسمة الثروة بين المركز والمنطقتين قال عرمان إن الوفد الحكومي رد على مقترح الوساطة بعدد من الخيارات هي: إعطاء المنطقتين 50% من الثروات المنتجة فيها لعدة السنوات، تزيد عددها في حالة الموافقة على نسبة 30% و40%.

وتابع “لكن الحركة الشعبية متمسكة بنسبة 40 % بشكل دائم”.

واقترحت الوساطة الجنوب سودانية، الأحد، منح المنطقتين 40% من ثروتها، حيث كان طلب الحركة الشعبية الأول إعطائها 70%، فيما كان موقف الحكومة في البداية منح المنطقتين 30% فقط.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اتفاق عرمان عن غرب كردفان لضم للمنطقتين ولاية ياسر يكشف

إقرا أيضا

Photo of مع إقتراب رمضان زيادات في أسعار الفواكه بنسبة ١٠٠٪

مع إقتراب رمضان زيادات في أسعار الفواكه بنسبة ١٠٠٪

22 أبريل، 2020
Photo of (285) مليون جنيه من الزكاة بالجزيرة لبرنامج رمضان

(285) مليون جنيه من الزكاة بالجزيرة لبرنامج رمضان

22 أبريل، 2020
Photo of عقب انهيار تاريخي.. النفط يلتقط أنفاسه

عقب انهيار تاريخي.. النفط يلتقط أنفاسه

22 أبريل، 2020
Photo of الحكومة تسعى إلى الاستفادة من مشكلة تخزين النفط لسد حاجة البلاد من الوقود

الحكومة تسعى إلى الاستفادة من مشكلة تخزين النفط لسد حاجة البلاد من الوقود

22 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق