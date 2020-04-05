يافع .. وفاة شاب أثر إنهيار سطح أحد المدارس القديمة



عدن تايم / خاص.

توفي الشاب، عزمي بن عمر صالح عتر الناخبي، أمس السبت، وذلك أثر انهيار سطح أحد المدارس القديمة المتهالكة، في منطقة ذي ناخب بيافع.

وفي التفاصيل كان الشاب عزمي، يعمل ضمن فريق لهدم مدرسة حمحمة القديمة، التي يعود تاريخ بنائها لحوالي 50عام، وذلك لبناء مدرسة جديدة، وأثناء العمل على هدم المدرسة، أنهار أحد الأسطح (الأسقف) المتهالكة، على الشاب عزمي، مما تسبب في وفاته.

الجدير بالذكر أنه يجري العمل حاليا على هدم مدرسة حمحمة في منطقة ذي ناخب، نظرا لقدمها وتهالك مبناها القديم الذي يعود عمره لأكثر من 50عام، وذلك لبناء مدرسة جديدة مكونة من 12فصل، على نفقة الأهالي ورجال الخير والمغتربين من أبناء المنطقة.