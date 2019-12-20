يايا توريه يُهاجم الجمهور العنصري: أصبحوا أكثر غباءً من ذي قبل

سبورت 360- تفاعل يايا توريه، النجم الإيفواري السابق لناديي برشلونة و مانشستر سيتي، مع التصاعد الآخير للعنصرية في الملاعب الأوروبية، وكان أبرز تجلياتها خلال واقعة ديربي مانشستر بين اليونايتد و السيتيزن.

وقال يايا توريه، المُتوج بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية لأربع مرات متتالية، في تصريحات نقلتها صحيفة التليجراف البريطانية، :”كان لدي نقاش مع الفيفا بخصوص هذا الأمر، لأنه موضوع هام للغاية يجب أن ننظر إليه بحرص، أعلم أنه سيكون من الصعب وذلك لأن الطريق لكسب تلك القضية سيكون طويلاً للغاية”.

توريه : لا يمكن أن نواصل بهذه الطريقة في التعامل مع العنصرية

وتابع توريه حديثه وقال :”الجمهور والناس أصبحوا أكثر غباءً من ذي قبل، وبالطبع هذا أمر صادم لأننا في عام 2019، في 2020 و 2025 ماذا سنفعل؟، لا يُمكن أن نواصل بهذه الطريقة”.

وكانت الشرطة الإنجليزية قد أعلنت القبض على المشجع الذي وجه إيماءات عنصرية تجاه فريد لاعب مانشستر يونايتد، خلال ديربي المدينة الذي جمع المانيو و مانشستر سيتي، على ملعب الأخير ستاد الاتحاد يوم السابع من ديسمبر الجاري، وانتهى بفوز الشياطين الحُمر بهدفين لهدف.

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