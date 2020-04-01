يتسع لخمسين سرير.. استعدادات لافتتاح مستشفى العزل والعلاج المركزي لوباء كورونا بوادي حضرموت

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الأربعاء، على سير الأعمال الجارية في تجهيز مستشفى “بروج الحديث” بمديرية القطن بوادي حضرموت.

وذكر إعلام الوكيل الكثيري أن المبنى يجري تجهيزه ليكون مخصصا للعزل المركزي والعلاج في حال ظهور أي إصابات بوباء “كورونا” في وادي حضرموت و الصحراء.

و وجه الكثيري مكتب الصحة العامة و السكان بسرعة تجهيز أقسام أو غرف في جميع مستشفيات الوادي و الصحراء لتكون مخصصة لعزل أي حالات مشتبه إصابتها بوباء كورونا .

وقال الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بحضرموت خلال الجولة بالمركز إنه وبنهاية هذا الأسبوع سيكون المستشفى جاهزا و سيزود بالأجهزة والمعدات الصحية المتوفرة.

وأوضح أن المستشفى يتسع حالياً لخمسين سرير قابلة للزيادة خلال الفترة القريبة القادمة إلى مائتي سرير.

وكانت السلطة المحلية افتتحت مركزي عزل بمطار سيئون الدولي وهيئة مستشفى سيئون المركزي، استعدادا لاستقبال أي حالة يشتبه إصابتها بالوباء.