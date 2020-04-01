المصدر اونلاين

يتسع لخمسين سرير.. استعدادات لافتتاح مستشفى العزل والعلاج المركزي لوباء كورونا بوادي حضرموت

1 أبريل، 2020
0

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الأربعاء، على سير الأعمال الجارية في تجهيز مستشفى “بروج الحديث” بمديرية القطن بوادي حضرموت.

وذكر إعلام الوكيل الكثيري أن المبنى يجري تجهيزه ليكون مخصصا للعزل المركزي والعلاج في حال ظهور أي إصابات بوباء “كورونا” في وادي حضرموت و الصحراء.

و وجه الكثيري مكتب الصحة العامة و السكان بسرعة تجهيز أقسام أو غرف في جميع مستشفيات الوادي و الصحراء لتكون مخصصة لعزل أي حالات مشتبه إصابتها بوباء كورونا .

وقال الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بحضرموت خلال الجولة بالمركز إنه وبنهاية هذا الأسبوع سيكون المستشفى جاهزا و سيزود بالأجهزة والمعدات الصحية المتوفرة.

وأوضح أن المستشفى يتسع حالياً لخمسين سرير قابلة للزيادة خلال الفترة القريبة القادمة إلى مائتي سرير.

وكانت السلطة المحلية افتتحت مركزي عزل بمطار سيئون الدولي وهيئة مستشفى سيئون المركزي، استعدادا لاستقبال أي حالة يشتبه إصابتها بالوباء.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استعدادات العزل المركزي بوادي حضرموت سرير كورونا لافتتاح لخمسين لوباء مستشفى والعلاج يتسع

إقرا أيضا

Photo of مسلحون يحرقون مستودعات أدوية في محافظة الضالع

مسلحون يحرقون مستودعات أدوية في محافظة الضالع

1 أبريل، 2020
Photo of مارب.. قبيلة "آل صيَّاد مراد" تحتشد لمساندة الجيش في مواجهة ميليشيا الحوثي

مارب.. قبيلة "آل صيَّاد مراد" تحتشد لمساندة الجيش في مواجهة ميليشيا الحوثي

31 مارس، 2020
Photo of شبوة.. مدير مكتب الصناعة يتهم قوات الحزام الأمني باحتجاز 18 ناقلة مواد غذائية تابع لتجار محليين

شبوة.. مدير مكتب الصناعة يتهم قوات الحزام الأمني باحتجاز 18 ناقلة مواد غذائية تابع لتجار محليين

31 مارس، 2020
Photo of لمواجهة "كورونا".. محافظ حضرموت يعلن حظر تجوال جزئي في المحافظة ابتداءً من الخميس القادم

لمواجهة "كورونا".. محافظ حضرموت يعلن حظر تجوال جزئي في المحافظة ابتداءً من الخميس القادم

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق