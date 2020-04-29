يتصدرهم إبراهيموفيتش وآخرهم كوتينيو.. أسوأ 20 صفقة لبرشلونة في القرن الجديد

بين زلاتان إبراهيموفيتش وأندري جوميش وغيرهما، من هم أسوأ من ارتدوا القميص الكتالوني في القرن الجديد؟

ونحن نعيش أسابيع الذروة في فصل الصيف الحار، يشتعل سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا.. ويبقى برشلونة دائمًا من الأندية التي لا تبحث إلا عن أفضل اللاعبين، لذا، لكن في بعض الأوقات تُهدر الأموال في الهواء، بصفقات لا يُحالفها الحظ أحيانًا أو لا تتحمل الضغوط أحيانًا… المهم تكون صفقات غير ناجحة، وفي تقريرنا هذا سنستعرض معكم أسوأ 15 صفقة أبرمها برشلونة منذ بداية العقد الجديد.