يحدث الآن.. انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن

عقدت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، دورتها الثالثة برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن احمد سعيد بن بريك وعدد من قيادات المجلس الانتقالي وأعضاء الجمعية الوطنية في الداخل والخارج

وتأتي انعقاد هذه الدورة تحت عنوان: من أجل التطبيق الخلاق لبنود اتفاق الرياض، والتي تضم ٣٠٣ عضوا.

ويأتي انعقاد الدورة في ظل ما يشهده الجنوب من تطورات سياسية وأمنية وخدمية واقتصادية بالغة التعقيد، أبرزها اتفاق الرياض الموقعة في 5 نوفمبر 2019م بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد بن بريك في تصريح صحفي: ان اختيار موعد عقد الدروة الثالثة للجمعية اليوم، يصادف ذكرى التسامح والتصالح الجنوبي الجنوبي هذه الذكرى الخالدة لجميع الجنوبين في نضالهم المستمر وفي توحيد صفوفهم نحو استعادة الدولة الجنوبية.

وقال:” أن الدور الثالثة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع تنفيذ نتائج مخرجات اتفاق الرياض، الذي ستقف أمامها الدورة بالإضافة إلى المعوقات التي يتم اختلاقها من قبل أعداء الجنوب واعداء السلام واعداء الاستقرار داخل البلد وداخل المحافظات الجنوبية، للخروج بقرارات حاسمة تتعلق بمستقبل علاقتنا ومسارنا للمرحلة الحساسة القادمة.

