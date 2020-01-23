يحدث الآن :تدشين مهرجان الشعوب والتراث الثالث في عدن(تغطية حصرية)

انطلقت قبل لحظات مهرجان الشعوب والتراث الثالث بمجمع عدن مول بكريتر.

ويستمر المهرجان المدعوم من الحكومة والتحالف العربي لمدة 3 ايام تشارك فيه مختلف المحافظات الجنوبية فقط ، بالإضافة إلى عدد من المواطنين القاطنين من جاليات قديمة لدول عربية واجنبية بعدن.

وفي وقت سابق ابلغت اللجنة المنظمة لمهرجان الشعوب والتراث الثالث بالعاصمة المؤقتة عدن الفرق المشاركة من المحافظات الشمالية بأنه قد تم استبعادهم من المشاركة في مهرجان هذا العام الذي يقام برعاية حكومية هذه المرة بسبب الوضع الامني.

وقص شريط الافتتاح كلا من ناصر حبتر قائد الفريق الاعلامي لقيادة التحالف في عدن ومحمد ناصر شاذلي وكيل محافظة عدن.