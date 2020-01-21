المشهد اليمني

يحدث الآن .. مواجهات عنيفة في جبهتي المتون والمصلوب بالجوف

22 يناير، 2020
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المشهد اليمني

تدورفي الاثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهتي المتون والمصلوب شمال محافظة الجوف شمالي اليمن.
وكانت ميليشيا الحوثي حاولت خلال الساعات الماضية السيطرة على طريق مارب – الجوف وشنت هجوم من عدة اتجاهات الاول من ناحية مفرق الجوف والاخر تجاه مفرق جمالة في محاولة لتطويق كامل جبهة نهم لكن هجومها باء بالفشل وتلقت درسا موجعا، حيث نجحت قوات الجيش الوطني الالتفاف على جحافل المليشيا وتقل واسر عدد منهم.

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الآن المتون بالجوف جبهتي عنيفة في مواجهات والمصلوب يحدث

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