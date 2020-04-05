يحدث الان..اعمال تعقيم ورش في حي المعلا بعدن احترازا من كورونا "صور"

تقوم في هذه اللحظات عدد من سيارات الدفاع المدني بالعاصمة عدن بعمليات تعقيم ورش مبيدات في مديرية المعلا.

وقال مواطنون ان فرق الدفاع المدني بدات قبل قليل برش مبيدات لتعقيم شارع مدرم بالمعلا في اطار الاحترازات من جائحة كورونا.

ومن المتوقع ان تستمر هذه الحملة التي تأتي باشراف مدير عام المديرية فهد مشبق ورعاية مكتب الصحة في المديرية، لمدة 10 ايام، وستعمل عقب بدء حظر التجوال اليمني والذي يبدأ الساعة العاشرة ليلا.

ودعا المواطنون الى تنظيم العمل والبدء بتنظيف الاحياء والشوارع من مخلفات الامطار والقمامة والانتقال الى عمليات رش ضبابية والقضاء على النواقل المسببة للحميات في المدينة، والتي تأتي ايضا تحرزا من كورونا.