يحدث الان .. ندوة حول اتفاق الرياض في عدن (صور)

بحضور وكيل عدن محمد ناصر شاذلي وعلي عاطف وكيل وزارة الصناعة والتجارة يتم مناقشة فقرات برنامج الندوة كلنا مع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتحت عنوان عدن2020 تنمية -توعية -خدمات بدأت الندوة بكلمة للاستاذ احمد عبدالله حسين مدير عام مكتب الثقافة عدن تحدث فيه عن تأييده الكامل لإتفاقية الرياض الذي نريد منها انتشال الاوضاع الامنية الصعبة في عدن.

وتابع قائلا ان الوضع الامني في عدن لا يحتاج مزيدا من التأزم بل يحتاج الى الحكمة وتغليب المصلحة الخاصة من اجل المصلحة العامة.

فيما العميد علي الجمالي مدير عام الشؤون الامنية بديوان المحافظة قال ان الامن حياة .

وتابع قائلا ان الموقف البطولي الذي يلعبه العميد طيار ركن مجاهد بندر العتيبي في تثبيت الامن والاستقرار عبر تنفيذ اتفاقية الرياض سيخلده التاريخ.

ولفت بالقول ان اتفاقية الرياض هي الانطلاقة نحو حفظ الامن والاستقرار في ظل وضع لا يحتمل.