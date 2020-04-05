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يحدث الان : وقفة احتجاجية امام مطار عدن تطالب بوقف الرحلات الجوية الى المطار

5 أبريل، 2020
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الأحد – 05 أبريل 2020 – الساعة 10:55 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن/تحديث نت/خاص:

نفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية امام البوابة الرئيسية لمطار عدن الدولي طالبت بايقاف الرحلات الجوية الى المطار في ظل تفشي فيروس كورونا.
وطالب المحتجين المملكة العربية السعودية بايقاف الرحلات العسكرية والمدنية التي تقوم بها المملكة صوب المطار لنقل جنود عبر طائرات عسكرية.

وكانت المملكة العربية السعودية قامت خلال الايام الماضية بتسيير رحلات جوية لنقل جنود تابعين لالوية الحماية الرئاسية الى العاصمة عدن عبر مطار عدن الدولي.
واستنكر المحتجين هذه الخطوة التي قامت بها المملكة مؤكدين رفضهم التام لهذا التصرف, ودعو المقاومة الجنوبية لايقاف جميع الرحلات حفاظا على ارواح الشعب في الجنوب.

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