يحدث في عهد الحوثي .. احتجاز مريض بمستشفى في صنعاء بالقوة لارغام ابيه حذف منشور بالفيسبوك

رفض مشرفين حوثيين وإدارة مستشفى الشيباني بصنعاء اخرج أحمد قطران من المستشفى بعد أن أجري عملية جراحية.

يأتي ذلك على خلفية منشور تم كتابته في فيسبوك من قبل عبد الوهاب قطران والد المريض وخلافات حول أجر العملية بعد أن كانوا قد اتفقوا على مبلغ معين قبل أن يتضاعف.

وبحسب الأب فإنه وأثناء ذهابهم لدفع الفاتورة طلب منه أحد إداري المستشفى يدعى وائل الدبعي دفع مبلغ 350 ألف أو الاعتذار وحذف المنشور، داعيا بقوله, من ينصف الناس من بلطجة هولاء الاوغاد ياولي الله , مستغربا أن تصل البلطجة إلى المستشفيات، وأن تمارس مهنة الطب بهذه الصورة.

وقد أكد بأنه تم احتجاز الأولاد في المستشفى واعتقال أخيه عارف قطران والذهاب به إلى قسم الشرطة المجاور للمستشفى، قبل أن يفرجوا عليه بعد عمل تعهد خطي بحذف المنشورات.

وبحسب قطران حدث هذا بعد أن تم أخذ جواله واتهامه بأنه ادعوا إلى الإشتراكية , مشيرا إلى أنه وفي عهد الحوثي تحولت المستشفيات إلى معسكرات اعتقال.

وقد حمل سلطة الحوثيين المسؤولية الكاملة فيما حدث لأولاده وأخيه، مشيرا إلى أن ابنه في حالة صحية متدهورة.