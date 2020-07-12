يرفض جنود وضباط في اللواء 35 مدرع قرار تعيينه .. من هو العميد الشمساني؟
رفض جنود وضباط في اللواء 35 مدرع قرار رئاسي تم بمقتضاه تعيين قائد جديد له من غير منتسبيه، وطالب اللواء في بيان له الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة النظر بتعيين العميد عبد الرحمن الشمساني.
ومنع أفراد في “اللواء 35 مدرع” بمحافظة تعز، الشمساني، من ممارسة مهامه، غداة تعيينه قائداً للواء، وأجبروه على حرف مساره إلى مسقط رأسه في ريف تعز بدلاً عن مقر قيادة اللواء.
ويبرر أفراد وضباط اللواء 35 مدرع، رفضهم للقرار الرئاسي، لأن تعيين الشمساني جاء من خارج اللواء، معتبرين ذلك تجاهل وانتقاص واضح للأدوار البطولية التي سطرها ضباطه في مقارعة الانقلاب الحوثي وتشكيل نواة الجيش الوطني والدفاع عن الشرعية منذ الوهلة الأولى.
ومساء الجمعة الماضية، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين العقيد الركن “عبد الرحمن ثابت شمسان” قائداً للواء ٣٥ مدرع، خلفاً للعميد “عدنان الحمادي”، الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.
من هو العميد الشمساني؟
السيرة الذاتية للعميد الركن/ عبدالرحمن ثابت شمسان عبدالله الشمساني
البيانات الشخصية
الجنسية : يمني تاريخ الميلاد 1966م
محل الميلاد : تعز – المواسط – قدس
الرقم العسكري : 24745
المؤهلات العلمية
بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية الحربية – صنعاء 1990م – الدفعة 27
دورة صاعقة ومظلات الدورة 63 مظلات – دورة قادة كتائب معهد الثلايا عدن
ماجستير علوم عسكرية – الاكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2010م الدورة 13
المناصب القيادية
قائد فصيلة باللواء 17 مشاه عام 1990م
قائد سرية باللواء 17 مشاه عام 1992م
ركن تدريب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1993م
قائد استطلاع اللواء 17 مشاه مع قائد سرية الشرطة 1994م
اركان حرب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1997م
قائد جزيرة ميون باللواء 17 مشاه عام 2011م
قائد معسكر طور الباحة لحج عام 2013م
نائب قائد اللواء 17 مشاه عام 2014م
تقلد منصب قائد اللواء 17 مشاه بقرار جمهوري صادر بتاريخ 6 أبريل 2015م
المشاركات
شارك في حرب 1994م
شارك في حروب صعدة
الأوسمه
وسام الشجاعة في حرب 1994م
وسام جرحى حرب صعدة.
اخيرا صدر قرار جمهوري في 10/7/2020م بتعيينه قائدا للواء 35 مدرع.