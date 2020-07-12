يرفض جنود وضباط في اللواء 35 مدرع قرار تعيينه .. من هو  العميد الشمساني؟

رفض جنود وضباط في اللواء 35 مدرع قرار رئاسي تم بمقتضاه تعيين قائد جديد له من غير منتسبيه، وطالب اللواء في بيان له الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة النظر بتعيين العميد عبد الرحمن الشمساني.

ومنع أفراد في “اللواء 35 مدرع” بمحافظة تعز، الشمساني، من ممارسة مهامه، غداة تعيينه قائداً للواء، وأجبروه على حرف مساره إلى مسقط رأسه في ريف تعز بدلاً عن مقر قيادة اللواء.

ويبرر أفراد وضباط اللواء 35 مدرع، رفضهم للقرار الرئاسي، لأن تعيين الشمساني جاء من خارج اللواء، معتبرين ذلك تجاهل وانتقاص واضح للأدوار البطولية التي سطرها ضباطه في مقارعة الانقلاب الحوثي وتشكيل نواة الجيش الوطني والدفاع عن الشرعية منذ الوهلة الأولى.

ومساء الجمعة الماضية، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين العقيد الركن “عبد الرحمن ثابت شمسان” قائداً للواء ٣٥ مدرع، خلفاً للعميد “عدنان الحمادي”، الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.

من هو العميد الشمساني؟

السيرة الذاتية للعميد الركن/ عبدالرحمن ثابت شمسان عبدالله الشمساني

البيانات الشخصية

الجنسية : يمني تاريخ الميلاد 1966م

محل الميلاد : تعز – المواسط – قدس

الرقم العسكري : 24745

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية الحربية – صنعاء 1990م – الدفعة 27

دورة صاعقة ومظلات الدورة 63 مظلات – دورة قادة كتائب معهد الثلايا عدن

ماجستير علوم عسكرية – الاكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2010م الدورة 13

المناصب القيادية

قائد فصيلة باللواء 17 مشاه عام 1990م

قائد سرية باللواء 17 مشاه عام 1992م

ركن تدريب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1993م

قائد استطلاع اللواء 17 مشاه مع قائد سرية الشرطة 1994م

اركان حرب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1997م

قائد جزيرة ميون باللواء 17 مشاه عام 2011م

قائد معسكر طور الباحة لحج عام 2013م

نائب قائد اللواء 17 مشاه عام 2014م

تقلد منصب قائد اللواء 17 مشاه بقرار جمهوري صادر بتاريخ 6 أبريل 2015م

المشاركات

شارك في حرب 1994م

شارك في حروب صعدة

الأوسمه

وسام الشجاعة في حرب 1994م

وسام جرحى حرب صعدة.

اخيرا صدر قرار جمهوري في 10/7/2020م بتعيينه قائدا للواء 35 مدرع.