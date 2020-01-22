يشعر بالقلق.. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف الأخير في البلاد

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء.وطالب غريفيث في بيان له اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء، موضحا أن اليمن عانى بما فيه الكفاية.ودعا غريفيث جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية بما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية.كما دعا في بيانه الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقًا للتهدئة وتعزيزها.