يعد أحد المساجد التاريخية في اليمن.. تعرف على حقيقة ”مسجد الجن”

من بين الآلاف من المساجد التاريخية والاثرية في اليمن، التي تعود الى أزمنة موغلة في القدم، ولتهامة نصيب وافر من هذه المعالم الاثرية والدينية الهامة التي تنتشر في أرجائها خاصة في المدن التاريخية البارزة منها مثل زبيد وحيس وبيت الفقيه والدريهمي وغيرها.

ويطلق المواطنون على جامع علي بن المقبول، الذي يقع بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة على الطريق الساحلي، “مسجد الجن” و الذي يعود تأريخ بنائه إلى عام 1011هـ على يد علي بن المقبول، و لا يزال موجوداً حتى الآن بقبابه التسع وطريقة بنائه الفريدة والمميزة.

أسطورة الجن

تحيط بهذا المسجد التاريخي أسطورة قديمة لايزال يتداولها الناس في الدريهمي وبسبب هذه الاسطورة سمي بمسجد الجن وتقول الاسطورة أن مسجد علي بن المقبول أكمل بنائه الجن الذين قاموا في ليلة مظلمة بإضافة الجزء الجنوبي من المسجد.

هذه الاسطورة المتداولة على نطاق واسع يشكك في صحتها الكثير من الناس هناك ويقولون بأنها من نسج خيال البعض ولا أساس لها على أرض الواقع ويؤكدون بان الحقيقة التي لاغبار عليها هي أن علي بن المقبول بنى الجزء الشمالي من المسجد بقبابه الثلاث.

وبعد بناء المقبول للمسجد بسنوات مرت جماعة من الهنود وهم في طريقهم للحج فارادوا أن يوسعوا في المسجد ويبنوا عدة قباب أخرى على حسابهم فرفض المقبول بناء المسجد على نفقتهم واتفقوا في الأخير أن يشاركوه كعمال بأجرة على أن يدفع لهم أجورهم آخر يوم من البناء.

وحين أكملوا البناء رحلوا ليلاً قبل الفجر ولم يستلموا أجورهم.

وعندما أصبح الناس ولم يجدوا “الهنود الحمر” اعتقدوا بانهم ربما يكونون من الجن وخاصة انهم انجزوا البناء في وقت قياسي فعُرف بعد ذلك بمسجد الجن وهذه الحادثة الطريفة هي السبب وراء هذه الاسطورة التي لاتزال حية حتى اليوم.