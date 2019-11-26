يقام برعاية الرئيس الزُبيدي.. تحديد مواعيد بطولات مهرجان "حضرموت الرياضي الأول" بالمكلا

أقرت اللجنة المنظمة لبطولات وفعاليات “مهرجان حضرموت الرياضي الأول” الذي سيقام احتفاءً بالذكرى الـ52 للإستقلال الوطني (30) من نوفمبر المجيد برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وإشراف إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي وتنظيم إدارة الشباب والطلاب بالقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا و بالتنسيق مع مكتب وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ اتحادات الألعاب الرياضية بساحل حضرموت وبمشاركة جميع أندية مديرية المكلا وهي “الشعب، والتضامن، والمكلا، ووحدة المكلا، وهلال فوة، وشباب روكب” ويشارك نادي “سمعون” في بطولة القدم فقط باعتباره بطل النسخة الماضية، البرنامج الزمني للبطولات التي سينفذ خلال فترة المهرجان الممتدة من 30 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 2019م .

جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة بمقر المجلس الانتقالي برئاسة الإخوة رئيس إدارة الشباب والطلاب للقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا الأخ علي فرج الطمبشي، ومدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الأخ محمد سالم الجفري، و رئيس الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا الأخ منصور علي السومحي، وبحضور قيادات الاتحادات الرياضية للألعاب.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل البطولات كلاً على حده ومناقشتها وتم إقرارها بعد تحديد مواعيدها وأماكن اقامتها وفترة التنظيم الخاصة بكل بطولة.

وتم في اللقاء التأكيد على قرار اللجنة السابق بانطلاق البطولات يوم 30 نوفمبر القادم تزامنا مع ذكرى الاستقلال حيث ستنطلق مباريات بطولة كرة القدم بلقاء شباب روكب ووحدة المكلا، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، حيث سيقدم بالمناسبة “كأس الاستقلال” للفريق الفائز بنتيجة المباراة، فيما سسيشهدذات اليوم أيضا إقامة بطولتي سباق الدراجات وسباق الطريق (العدو).

ويشمل “مهرجان حضرموت الرياضي الأول” على بطولات في “كرة القدم” تنطلق في 30 نوفمبر مع سباقات الدراجات والعدو، فيما ستنطلق “بطولة كرة اليد” على الملعب الشامل للألعاب الرياضية بملعب بارادم في (2 ديسمبر) ولمدة ثلاثة أيام تليها “بطولة التايكوند” بنفس المدة ثلاثة أيام ستبدأ في (7 ديسمبر) بساحة خور المكلا بجوار الجسر الصيني بديس المكلا، وسيحتضن بحر المكلا يوم 12 ديسمبر وتحديد بموقع الميناء القديم منافسات “سباقات السباحة والالعاب المائية”، وتجرى منافسات بطولة “الكرة الطائرة الشاطئية” على رمال ساحل الخيصة بالمكلا في الفترة من (18 _19 ديسمبر) ، وتختتم بطولات المهرجان بنهائي كرة القدم يوم (27 ديسمبر) بملعب بارادم.