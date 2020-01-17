يكشف اسباب تواجد قناديل البحر في مياه خليج عدن

قال رشيدي محمود باحث متخصص بشؤون الصيادين والحياة البحرية في خليج عدن ها نحن نسير نحو الشهر الرابع لهذا الظهور والتواجده الغير مسبوق لقناديل البحر (Jelly fish) في مياه خليج عدن.

وتابع قائلا ل كريتر سكاي كثر الحديث من قبل الصيادين خلال هذه الاسبوع حول أستمرار ظهور وتواجد قناديل البحر الغير مسبوق في أعماق مياه خليج عدن والذي يعرف محلياً عند الكثير من عامة الناس باسم أو مصطلح ( الحماط ).

ولفت بالقول بما أننا نسير الآن نحو الشهر الرابع على ظهورها وتواجدها في مياه خليج عدن، فإن مثل هكذا حالات نادرة تجعلنا نستبعد تماماً بأن تكون هذه هجرة موسمية سنوية لقناديل البحر هذه، فهل يعقل لكائن بحري يقوم بهجرة سنوية طبيعية تستغرق منه التواجد لمدة أربعة أشهر في مياه بحر واحدة؟!.

واشار أمر كهذا نحتاج الإجابة عليه خاصةً وأن هناك ممن قالوا إن هذه هجرة موسمية سنوية طبيعية لقناديل البحر وقد قدمت مع التيارات البحرية في هذه العام مع العلم أن حدوث التيارات البحرية في أعماق البحر أمر طبيعي.

وأضاف يحصل باستمرار وفي كل عام فالتيارات البحرية تشتد وتضعف تزامناً مع تغير المناخ في البحر وكذا مع حالة المد والجزر الاكبر حيث وقد ظهرت قناديل البحر في السابق مع التيارات البحرية.

وواصل قائلا إلا أنها لم تكون كالتي تشهدها مياه خليج عدن بالوقت الحالي، وذلك من حيث الكمية، بالإضافة إلى أستمرار تواجدها لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر. مضيفا لهذا نقول هل يعقل بأن ظهور قناديل البحر في خليج عدن.

ويضيف وذلك منذُ أخر ثلاثة أشهر من العام الماضي تقريباً ولغاية يومنا هذا، وبهذه الكمية المهولة هي هجرة سنوية طبيعية؟…ام إنها إتخذت من مياه خليج عدن موطن لها بعد أن احست بأن التيارات البحرية وكذا حرارة البحر معتدلين في اغلب فترات هذه الأشهر التي تواجدت فيها بمياه خليج عدن؟.

ويشير كما أن مياه خليج عدن تزخر بالكثير من الكائنات البحرية التي تعرف بالعوالق والهوائم، والتي لا تُرى بالعين المجردة، وربما قد شكلت مصدر غذائي لقناديل البحر هذه، وذلك من خلال أكلها عبر امتصاصها لمياه البحر!!…

واختتم بالقول اعتقد بأن هناك الكثير والكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات وإستفسارات حول هذا الموضوع لكن هذه المرة ليست من على اليابسة وإنما من وسط مياه بحر خليج عدن.