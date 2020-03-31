يكشف كذب الميليشيا .. جماعة الحوثي تخصص رقم طوارئ للإبلاغ عن حالات كورونا لا يعمل

تثبت الأحداث بشكل مستمر كذب وزيف الميليشيا الحوثية واستغلال الأحداث في التسويق لمشروعها الإجرامي وأن تقديمها للخدمات مجرد دعايات كاذبة.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن رقم الطوارئ الذي خصصته الميليشيا للإبلاغ عن حالات فيروس كورونا غير فعال.

وبحسب المصادر عند التواصل مع الرقم لا أحد يرد وفي حال رد أحدهم يجيب بالبقاء في البيت دون اتخاذ أي إجراء.

وكانت جماعة الحوثي خصصت الرقم 195 كرقم طوارئ للتواصل والابلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وجدير ذكره أن اليمن لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا في حين تجري الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين غير المعترف بها إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.