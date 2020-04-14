يمنيون عالقون في الاردن : ضاق بنا الحال وظروفنا المادية صعبة جدا

تلقت عدن عدن مناشدة من مواطنين يمنين عالقين في الاردن بعثوا بها عبر الصحيفة الى دولة الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد عبروا فيها ضيق حالهم ومعاناتهم من ظروف مادية صعبة جدا حسب وصفهم.

وطالبوا دولته بالتدخل المباشر لإعادتهم إلى الوطن وفقأ للدستور والقوانين الوطنية النافذة بالبلد وكذلك الأعراف الدولية.

دولة الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد المحترم رئيــس الـــوزراء

تحية طيبه وبعد ،،،

الموضوع / مناشدة من المواطنين العالقين بالأردن الشقيق

نهديكم أطيب التحايا متمنيين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجليلة..

وإشارة إلى الموضوع أعلاه … نتقدم نحن العالقين بدولة الأردن الشقيق البالغين نحو ستمائة مواطن يمني إلى دولتكم بهذه المناشدة كوننا مواطنين يمنيين اضطررتنا الظروف للسفر ونحط الرحال بدولة الاردن لأكثر من شهر وبسبب انتشار فيروس كرونا (( ((COFED19وتم وضعنا من قبل السلطات الاردنية بالحجر الصحي لمدة اسبوعين منذ تاريخ:17/3/2020م في البحر الميت وخضعنا لكافة الفحوصات الطبية ولإجراءات الوقاية الصحية من هذا الفيروس ، وتلقينا اهتماماً ورعاية خاصة من قبل السلطات الأردنية ومتابعة واهتمام سفير بلادنا بالأردن الاستاذ /علي العمراني يشكرون عليه .. إلا أنه قد تقطعت بنا السبل ونعاني الأمرين نتيجة الشتات وضيق الحال كوننا بعيدين عن اسرنا الأمر الذي ضاعف المعاناة علينا وعلى اسرنا بالوطن ونعاني من ظروف مادية صعبة جدا بعد أن نفذت كل نقودنا ونحن في بلاد الغربة … ولم يعد أمامنا إلا مناشدتكم كونكم المسؤول عنا لأننا رعاياكم الأمر الذي يتوجب تدخلكم المباشر لإعادتنا إلى الوطن وفقأ للدستور والقوانين الوطنية النافذة بالبلد وكذلك الأعراف الدولية .. وأنتم أهلاً لذلك , رغم خضوعنا للحجر الصحي في الاردن لمدة اسبوعين إلا اننا سنخضع للإجراءات الصحية عند إعادتنا وفقاً للضوابط الصحية المحلية ووفقاً لشروط منظمة الصحية العالمية التي تم وضعها لمواجهة فيروس كرونا .

لذا نناشدكم بإعادتنا إلى الوطن قبل شهر رمضان المبارك وأملنا فيكم كبير.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير

المواطنون العالقون بدولة الأردن

عنهم :- سعيد علي محسن

– أحمد أبوبكر سالم

نسخة مع التحية :

– مكتب رئيس الجمهورية .

– نائب رئيس الوزراء – رئيس لجنة الطوارئ .

– سفير اليمن بدولة الأردن الشقيق .