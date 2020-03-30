يمنيون في القاهرة يوحدون الجهود لتكافل اجتماعي في ظل حالة الطوارئ

@ القاهرة، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-03-30 09:47:17

تداعى العديد من اليمنيين إلى مواساة بعضهم، من خلال تبني المبادرات الفردية، في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات المصرية من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقد تنوعت حالات التكافل من خلال التبرع ببعض الأدوية الضرورية للمحتاجين، وكذلك أدوات النظافة والتعقيم؛ لمواجهة أعراض الفيروس ومسبباته، إضافة إلى توزيع كمية محدودة من الكمامات.

علي العيسائي، مسؤول الجالية اليمنية وصاحب المطعم اليمني، بمجرد إعلان حالات الطوارئ قرر فتح المطعم أمام اليمنيين بتقديم وجبات مجانية محدودة لبعض الأسر المعسرة، مؤكدا أن الدافع هو تخفيف المعاناة عن أبناء الجالية اليمنية الكبيرة في مصر، يأتي ذلك من خلال زيارة مطعمه أو تسجيل الأسماء لإيصال الطلبات إلى البيت.

من جانبه دعا د. نجيب حسان، عبر مجموعة يمنيون في مصر- اليمنيين المقتدرين إلى توفير بعض السلال الغذائية والحاجات الضرورية لبعض الأسر المعسرة لمدة شهر على الأقل، مبينا أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة، فقدت الكثير من الأسر دخلها، وهناك من تقطعت بهم السبل وحال بينهم ما يجري وبين العودة إلى أرض الوطن لذا وجب التعاون.

حسان أوضح أن هناك قاعدة بيانات متكاملة وأنه على استعداد تسليمها لمن يريد المبادرة.

وتقول التقارير إن هناك من 700 ألف إلى مليون مواطن يمني يعيشون في مصر أغلبهم في العاصمة القاهرة يتوزعون في أماكن متفرقة.

وقد دفعت ظروف الحرب في اليمن العديد من الأسر إلى مغادرة البلد سعيا منها إلى إيجاد مكان آمن ابتداء من 2015 بعد اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء حتى نهاية 2019م.

الالتزام بحالة الطوارئ

في ذات السياق كرس الناشطون والإعلاميون اليمنيون والمهتمون هنا في القاهرة وباقي المحافظات الجهود للتوعية بأضرار كورونا.

أضف إلى ذلك متابعة الأوضاع والإجراءات والقوانين أولا بأول وتنبيه الجالية اليمنية إلى الالتزام وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أحد للمساءلة.

وكانت السلطات المصرية كثفت من حالة الطوارئ خاصة يومي الجمعة والسبت، حيث اقفلت جميع المحال التجارية والمنشآت تماما ما عدا الأفران وبعض السوبر ماركات والصيدليات.

صاحب ذلك تحركات على أعلى مستوى في رصد حالات الإصابة والقيام بتعقيم أكبر قدر من الشوارع والمباني ووسائل المواصلات.