يمني بين 72 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم يمني، مشيرة إلى أنه تم رصد تلك الحالات من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات.

وأكدت الوزارة أن حالات الإصابة تعود إلى جنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من: اليمن، وسيريلانكا، والأردن، وفلسطين، وسوريا، وإيران، وجزر القمر، والصين، والسعودية، وقيرغيزستان، والبوسنة، وصربيا، واليونان، وأوروغواي، ورومانيا، والسويد، وجنوب إفريقيا، والعراق.

كما شملت الإصابات شخصين من كل من: النيبال، وإثيوبيا، وأربعة أشخاص من الإمارات، وخمسة أشخاص من كل من: بريطانيا، وباكستان، ولبنان، وثمانية من بنغلاديش، و23 حالة من الهند.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.