يمني يلحق زوجته بعد دفنها بساعات

توفي خمسيني من أبناء محافظة الحديدة “كمداً” على رفيقة عمره بعد أكثر من ساعتين من مواراتها الثرى، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن الزوج ظل في حالة “حزن شديد” والدموع لاتفارق عيناه عقب ساعتين ونصف من دفن زوجته التي وافتها المنية في مدينة باجل بمحافظة الحديدة جراء إصابتها بـ”حمى شديدة”، يشتبه في أنها “حمى الضنك”.

وذكر الشهود أن الزوج ظل ملازماً للصمت أثناء مراسم العزاء ولم تفلح جهودهم في إخراجه من حالة الحزن.

وأضاف الشهود “أن المعزين فوجئوا بسقوط الزوج من الإعياء ولم تمض بضع دقائق حتى لفظ انفاسه الاخيرة، ولم يكن انقضى على دفن زوجته اكثر من ساعتين ليسارع ابناء المنطقة والاقارب إلى استعادة مشهد الجنازة، حيث دفن إلى جوار زوجته”.

ووصف الشهود الحادثة بأنها “مثال نادر للوفاء” لم يعد يسمع به أحد، حسب تعبيرهم.

وسجلت محافظة الحديدة 60 حالة وفاة وإصابة أكثر من 7 آلاف جراء الملاريا وحمى الضنك خلال أقل من شهر، وفق منظمات محلية.