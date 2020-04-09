“يمن فيوتشر” جديد المنصات الإعلامية للزميلة ثريا دماج

أطلقت الصحفية المتخصصة في الحقوق والحريات، ثريا دماج، مبادرة إخبارية منوعة تحت اسم “يمن فيوتشر” أي “يمن المستقبل”، بُثت تجريبياً على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لتدشين منصتها الرسمية في وقت لاحق.

المبادرة التي بُدئ العمل بها نهاية الأسبوع، تأتي للمساهمة في التغطية الواعية للمشهد اليمني، وتشارك المعلومات بأبعادها المهنية، والتوعية المكثفة حول مخاطر الجائحة العالمية “كورونا”.

كما أشارت “دماج”، التي تعتبر عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، وتترأس منظمة آن للتنمية، إلى أن مبادرتها الإعلامية تسعى إلى تقديم صورة واقعية للحالة اليمنية، كما أنها محاولة لاستشراف المستقبل، بعد عديد السنوات من الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد.

وتطمح الصحفية المتخصصة في اللغات والترجمة؛ أن تؤسس النسخة العربية الحالية من المنصة لنسخة أكثر تأثيراً باللغة الإنجليزية، كما تأمل لمبادرتها أن تمثل إضافة نوعية لمهنية الإعلام، ودوره الإنساني في ظل موجة غير مسبوقة من القيود والانتهاكات التي يواجهها الصحفيون.​