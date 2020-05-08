ينابيع الخير بالضالع يواصل التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وتوعية اكثر من 21500 في مختلف مناطق الضالع

مبادرة “معا لنحاول” والتي تهدف لنشر الوعي الصحي لمكافحة كورونا واصل فريق ينابيع الخير التثقيفي والتوعوي في محافظة الضالع حملته التوعوية بخطر فيروس كورونا

حيث واصل الفريق حملته في مختلف مديريات محافظة الضالع في توعية وتثقيف المئات من المخيمات والمنازل والتجمعات النسائية حول فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية والوقاية والارشادات الصحية التي يجب عليهم القيام والإلتزام بها من اجل وقايتهم من هذا المرض

و يضم الفريق المثقفات المجتمعيات المتطوعات من مناطق مديريات الضالع ومعلمات وطلاب وطالبات .

حيث اكدت رئيس فريق ينابيع الخير الاستاذه ساجده المنصوب أن عدد المثقفات والمثقفين الفريق في المحافظة لشهر 4 وصل لأكثر من 257 عضو/ة ، عملوا بكل جد وإخلاص مشهود من المجتمع ، وبتنافس شديد بين أعضاء الفريق بالمديريات لتوسعة دائرة المستفيدين من التوعية الصحية بالمجمتع

واوضحت مسؤلة الفريق ينابيع الخير ساجده المنصوب أهم الإنجازات التي حققها الفريق خلال الفتره الماضيه.

وذكرت المنصوب انه بلغ عدد المستفيدين من حملة التوعية في محافظة الضالع واحدوعشرون الف واربع مئه 21,439مفصلة كالتاليالأطفال 9403النساء 8922الرجال 3114و قامالفريق بحصر عدد المنازل والجلسات والمستفيدين (أطفال ، نساء .

واضافت المنصوب ان الحملة لقت ارتياح كبير من المجتمع وشكره وتقبله لأداء الفريق .

وأشارت الى أن سر نجاح الفريق و الحملة وجود منسقات مجتمعيات في، كل منطقه وكذالك تعليق الملصقات والبروشورات الصحيه في الجدران والمنازل واستخدام طرق توعوية ملائمه للمجتمع مماساهم في ايصال وتقبل المجتمع للتوعية والتفاعل مع الفرق التوعوية .

وفي ختام حديثها وجهت المنصوب خالص الشكر التقدير لكل فريق ينابيع الخير الذي يعمل بكل إخلاص وتفاني ويتوسع يوما بعد يوم اثره رغم جهوده الذاتيه بعيدا من دعم أو تبني من اي جهه

ووجهت رسالتها لمكتب الصحة بالمديرية والمحافظة وكل المنظمات بمساعدة الفريق وتوفير مستلزمات التوعية ليتمكن من مواصلة عمله بنشر الوعي الصحي بالمجتمع خصوصا بضل تفشي الوباء وتزايد عدد الحالات المصابة يومياً في اليمن

كما ختمت بنداء لكل شباب المحافظة والوطن بالتحلي بالمسؤولية والحس الوطني والمساهمة بنشر الوعي الصحي بالمجتمع لمكافحة وباء كورونا ، دون انتظار أي جهه توجههم لخدمة مجتمعاتهم.

من علي عميران

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