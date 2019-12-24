ينابيع الخير تنفذ مشروع الرعاية الصحية للأيتام

بتمويل كريم من “لجنة زكاة الفحيحيل” التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت الشقيق، وتحت حملة “أترك أثراً في دنياك”، نفذت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية مشروع الرعاية الصحية للأيتام.

واستفاد من المشروع ٤٣ يتيم ويتيمة من محافظة عدن

وتمت المعاينة الأولية لجميع الحالات من قبل إستشاري الأطفال بمركز بازرعة لطب الأطفال وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وصرف العلاجات للمستفيدين.

وتهدف المؤسسة من خلال تتفيذها لهذا المشروع لغرس قيم التكافل الاجتماعي وتخفيف معاناة أسر الأيتام وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وتحدثت الأستاذة أفراح جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة عدن معبرة عن عظيم شكرها وتقديرها لدولة الكويت حكومة وشعباً ومؤسسات وجمعيات وهيئات وعلى رأسهم جمعية النجاة الخيرية ممثلة بلجنة زكاة الفحيحيل بدولة الكويت على دعمهم ومساندتهم للشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبه في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

الجدير بالذكر ان مؤسسة ينابيع الخير الخيرية تولي إهتماماً بالغ بشريحة الأيتام وكفالتهم وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم.