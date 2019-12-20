ينتصر الحب على الحرب بإطلاق سراح المعتقل صامد العامري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إطلاق سراح المعتقل صامد العامري الذي اعتقل منذ 3 سنوات في مدينة تعز بسجون الحوثيين.

وقال ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الحب انتصر على الحرب حيث اعتقلت الحرب صامد وحرره الحب من خلال خطيبته التي طالبت بإطلاق سراحه منذ أشهر وكان لها الدور الأكبر في نشر قضية ومعاناة خطيبها عبر وسائل الإعلام وكسب تعاطف شريحة واسعة من الناس.

ولقيت خطوة إطلاق سراح صامد العامري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمت يوم أمس عملية تبادل الأسرى بين الجيش الوطني والحوثيين وضجت تعز فرحا بإطلاق الأسرى وعودتهم إلى أسرهم.