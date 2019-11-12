كريتر سكاي

ين محلي شبوة يتفقد سير العمل في مشروع اعادة اعمار جسر السلام بالنقبة

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 12 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

تفقد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله والوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي اليوم سير العمل في مشروع اعادة اعمار جسر النقبة بمديرية حبان والذي تنفذه شركة بن جريبة والمخزوم بتكلفة واحد مليون وتسعمائة واربعة وخمسين ألف دولار من حصة المحافظة من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء .

وخلال الزيارة أوضح مدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة المواصفات الفنية لمشروع الجسر والذي يبلغ طوله اثنين واربعين متر وارتفاعه أربعة عشر مترا ، فيما أفاد ممثلة الشركة المهندس ناصر قنديل بإمكانية إنجاز المشروع خلال الستة الشهور القادمة .

واشاد الامين العام هشله والوكيل الاحمدي بمستوى سير وارتفاع  وتيرة العمل في المشروع ، ونوه بالخبرات الباكستانية واليمنية التي تعمل على إنجازه ، واكدا على ضرورة إعادة إعمار الجسر الذي أنشئ في مطلع السبعينات من القرن الماضي  بالشكل الهندسي الاول و المقوس و الجميل ، مؤكدين أهمية الجسر الذي يقع على ممر ضيق من وادي يشبم الذي يشتهر بقوة انحدار سيوله اثناء الامطار الموسمية ، ولفتا بدوره في الحد من معاناة مستخدمي الطريق التي استمرت لقرابة أربعة أعوام .

رافقهم في الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عصام الهيسلان .

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