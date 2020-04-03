يوضح أسباب توقف اصلاح الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن وهؤلاء من يتحمل المسؤولية

ادلى جمال شمسان مديرعام مديرية المقاطرة محافظة لحج بتصريح خاص لكريتر سكاي تحدث فيها عن اسباب تاخر اصلاح زفلتت طريق هيجة العبد الخط الرابط بين محافظتي تعز.

وقال شمسان اسباب التاخير ان المؤسسة المنفذة هي السبب الرئيسي في بدء العمل معداتها لم تنزل انجاز ولو 1% من العمل سيحرك عجلة الشغل.

وتابع قائلا هم حاولوا تحميل السلطة المحلية بالمقاطرة والشمايتين عن قطع الطريق كعذر اقبح من ذنب حيث نحن قطعنا يومين ولم يعملوا شي. لافتا ينزل معداته وعماله ويشتغل.

واشار انا مكلف مهندس ومشرف على حساب السلطة المحلية

كل يوم يرفعوا لي تقرير ويقولوا ما فيش عمل وهم الان راحوا يشتغلوا مع مبادرة نوال النعمان باتجاه النشمة يصلحوا الطريق وتركواهيجة العبد.

وواصل قائلا ان تم توقيع عقد المرحلة الثانية من اعادة تأهيل هيجة العبد منذ مايقارب الشهر على توقيع العقد واستلام 20%كدفعة مقدمة ولكن للاسف الجهة المنفذة (مؤسسة الطرق الريفية.فرع التربة)لم توفي بالتزاماتها في التنفيذ حيث انها لم تستكمل اكثر من اربعة اروان من المرحلة الاولى وكذا جسر عبارة.

واضاف تم التواصل مع نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق عدن المهندس سامي باهرمز وعمل محضر معاهم وقعنا عليه على ان يتم التنفيذ خلال اسبوع ولكن للاسف لم ينفذ وتم رفع تقرير عن الاعمال المنجزة من قبل فريق هندسي من الصندوق ورفع كل المخالفات الخاصة بالجودة ووقعنا على التقرير.

ولفت بالقول المؤسسة المنفذة للاسف تساعدنا معاها في المرحلة الاولى وجعلنا التجار والاخرين يساعدوهم مادياً كديون مثلاً صاحب محطة الفرشة للغاز قدم اسمنت وحديد.11845000 وصاحب النيس والديزل والماء.

ويشير شمسان يتحمل مسؤولية التأخير الجهة الممولة للمشروع صندوق صيانة الطرق لحيث نحن طلبنا الا يتم تجديد العقد للمؤسسة لتنفيذ المرحلة الثانية ولكن لا ندري

ايش الذي يجري والاصرار على تكرار الفشل بمثل هكذا مقاولين واهدار للمال العام معاهم.

ويضيف ايضا الخطوات انا اجزم ان الاخ المحافظ اللواء الركن احمد عبدالله تركي لم ولن يسكت بعد ان اعطى المنفذين رسالة بسرعة التنفيذ وسوف يتخذ

الاجراءات القانونية خلال فترة قصيرة.

وقال ايضا لكريتر سكاي نحن لن نسكت عن ضياع المشروع الذي لانقدر نعوضه ونرى حال الطريق يزداد خرباً ودماراً يوماً بعد يوم ونتمنى من صندوق صيانة الطرق عدن ان يتحمل مسؤوليته في وقف عبث المؤسية وتصفية اعمالهم والبحث عن مقاول اخر واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

واختتم قائلا للاسف طريق هيجة العبد اصبح كل الحمل علينا في السلطة المحلية بمديرية المقاطرة والاخوة في محافظة تعز المستفيدة من الطريق 100% لا يهمهم شيء حتى في قطع الخط ما يساعدونا في التحويل الى خط طريق الصحى كربة للنازل فقط ونحن نقطع الطالع.