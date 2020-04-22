يوغسلافيا ..كيف أفسدت السياسة مقومات منتخب رائع بكل المقاييس

سبورت 360- حتى مطلع تسعينات القرن الماضي كانت يوغوسلافيا موحدة، تجمع تحت رايتها جمهوريات صربيا و الجبل الأسود و البوسنة و الهرسك و سلوفينيا و كوسوفو كرواتيا و مقدونيا.

المُتامل لتلك الحقيقة بعيداً عن حسابات السياسة وتعقيداتها، يُمكنه أن يتخيل مُنتخباً مُبهراً كان من المُمكن أن يكون سيداً للقارة الأوروبية، فنجوم بلدان يوغوسلافيا المُفككة يصنعون الفارق مع أكبر الأندية الأوروبية هذه الأيام.

خلال هذا التقرير نرصد كيف أفسدت السياسة فرصة أن يلتقي كل هؤلاء النجوم لتمثيل ألوان مُنتخبٍ واحد، مُتكامل الخطوط، فعال هجومياً، وصلب دفاعياً:

حراسة المرمى

يملك المُنتخب اليوغوسلافي الافتراضي حارسين من أفضل ما يمتلك العالم هذه الأيام، وهما نجمي سلوفينيا يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الأسطوري الذي شبهه مدربه بأنه ميسي الروخوبلانكوس، إضافة لحارس مرمى إنترميلان المُخضرم سمير هاندانوفيتش، وسيكون البديل الثالث للنجمين حارس موناكو الخبير دانييل سوباسيتش حارس منتخب كرواتيا.

خط الدفاع

منتخب يوغوسلافيا الافتراضي يملك خط دفاعي قوي أيضاً، ففي قلب الدفاع تبرز أسماء الكرواتي ديان لوفرين نجم دفاع ليفربول، والصربي نيفين سوبوتيتش قلب دفاع يونيون برلين الألماني، إضافة لقب الأسد نجم منتخب الجبل الأسود ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد.

أما في مركزي الظهير الأيمن و الأيسر، يبرز اسمي نجم روما الصربي الدولي سيرجي كولاروف على الجانب الأيسر، والكرواتي شيمي فرساليكو على الجانب الأيمن وهو لاعب أتلتيكو مدريد.

خط الوسط

هو أبرز خطوط المُنتخب المفترض ليوغوسلافيا حيث يضم نجمي ريال مدريد و برشلونة الكرواتيان لوكا مودريتش و إيفان راكيتيتش.

ويضم كذلك النجم الصربي الرابع ميلنكوفيتش سافيتش الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه لاتسيو في الدوري الإيطالي، إضافة لمواطنه الخبير نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد.

وتتعدد الخيارات في هذا الخطط، ومن بين تلك الخيارات النجم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، إضافة للصربي دوسان تاديتش، أحد أعمدة أياكس أمستردام الرئيسية، الذي كان له دور في مسيرة الفريق الرائعة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فضلاً عن مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنترميلان الذي يرغب ليفربول في الحصول على خدماته.

خط الهجوم

هجوم منتخب يوغوسلافيا الافتراضي سيقوده قائد و هداف روما المُهاجم البوسني القدير إدين دجيكو.

ومعه سيكون جناح كرواتيا الهجومي إيفان بيرسيتش الذي يلعب حالياً لبايرن ميونخ إضافة لزميله المُخضرم في المُنتخب ماريو مانزوكيتش، نجم يوفنتوس و بايرن ميونخ و أتلتيكو مدريد السابق.

ومن بين الخيارات كذلك يبرز اسم الصربي لوكا يوفيتش مُهاجم ريال مدريد الذي تألق كثيراً مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، والنجم الكرواتي الشاب إيفان ريبتيش لاعب أيه سي ميلان الواعد، علاوة على يوسيب إيليتشيتش النجم السلوفيني، الذي يُقدم أداءً راقياً مع فريقه أتالانتا في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

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