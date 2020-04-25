أخبار نادي برشلونة

يوفنتوس يبدأ محادثاته لضم جوكر برشلونة

25 أبريل، 2020
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يوفنتوس يبدأ محادثاته لضم جوكر برشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم سيرجي روبرتو ظهير نادي برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية وأبرزها صحيفة سبورت أن يوفنتوس بدأ محادثاته مع مسؤولي برشلونة حول ضم اللاعب بالفعل في الصيف لكن لم تتضح الرؤية حول رغبة النادي الكتالوني ببيع اللاعب من عدمها.

ويعد سيرجي روبيرتو واحداً من أبرز اللاعبين الذين يكونوا دائماً بخطط المدربين حيث أنه يجيد شغل أكثر من مركز وأبرزها الظهير ووسط الملعب.

وشارك روبيرتو في 28 مباراة رفقة برشلونة بكافة المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفين.

ويرتبط سيرجي روبيرتو بعقد رسمي رفقة برشلونة ينتهي في صيف عام 2022 ويحتوي على شرط جزائي مقداره 500 مليون يورو.


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