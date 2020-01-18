يوفنتوس يرغب في القيام بصفقة تبادلية مع برشلونة

سبورت 360 – يواصل نادي يوفنتوس رغبته القوية في الحصول على الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة. ويفكر في عقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

وبدأ يوفنتوس التفكير في إغراء نادي برشلونة بالتخلي عن لاعبه في الفترة المقبلة، واقحام لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة.

يوفنتوس يرغب في مبادلة بيرنارديسكي بإيفان راكيتيتش

نقل موقع ” football-italia” من تقارير صحفية إيطالية عديدة، رغبة يوفنتوس في إحياء فكرة التعاقد مع راكيتيتش مرة أخرى.

وأكد التقرير أن يوفنتوس حاول بالفعل عقد تلك الصفقة في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح في النهاية.

ويأمل يوفنتوس في إقناع برشلونة بفكرة الصفقة التبادلية مرة أخرى في يناير الجري، خاصة بعد تعاقد النادي الكتالوني مع كيكي سيتيين، الذي تولى تدريب برشلونة بشكل رسمي خلفاً لإرنستو فالفيردي .

وارتبط اسم راكيتيتش كثيراً بالانتقال إلى يوفنتوس، مع وجود اهتمام من الثنائي ميلان وإنتر.

بينما يتمتع بيرنارديسكي بإمكانيات كبيرة، لكنه يكافح من أجل الحصول على مكان أساسي في تركيبة ساري الهجومية.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

