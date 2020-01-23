يوفنتوس يرفض بيع بيرنارديسكي لبرشلونة

سبورت 360 – إدعت شبكة سكاي سبورت أن نادي برشلونة قام بتقديم عرض قوامه 10 ملايين يورو إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش مقابل الحصول على النجم الإيطالي الدولي فيديريكو بيرنارديسكي.

وأوضح الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارتزيو بأن اليوفي قام برفض هذا العرض وأكد أنه يريد ضعف المبلغ الذي تم عرضه من قبل النادي الكاتالوني.

وذكرت عدة تقارير خلال الأيام السابقة أن هناك مفاوضات تجري بين الطرفين بالفعل لأجل إتمام تلك العملية خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

موقف مبادلة يوفنتوس وبرشلونة المتوقعة في السوق

ويعتقد البيانكونيري أن المبلغ الذي تم عرضه لا يناسب قيمة نجم فيورنتينا السابق والذي تم شراءه مقابل 30 مليون يورو قبل عامين.

ويريد اليوفي ما لا يقل عن 20 مليون يورو إضافة إلى انتقال راكيتيتش إلى كتيبة المدرب ماورتسيو ساري.

ولم ينجح بيرنارديسكي في الانخراط بشكلٍ جيد مع منظومة لعب يوفنتوس رفقة المدرب ساري، وظهر هذا الموسم في 19 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفاً واحداً كما قام بصناعة آخر.

وشارك فيديريكو في أغلب المباريات في مركز صانع الألعاب، بينما يُفضل اللاعب صاحب الـ25 عاماً المشاركة كلاعب وسط أو في مركز الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي الذي ظهر به بمستويات جيدة في السنوات الماضية.

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