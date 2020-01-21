أخبار نادي برشلونة

يوفنتوس يطالب برشلونة بزيادة قيمة صفقة راكيتيتش وبيرنارديسكي

21 يناير، 2020
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يوفنتوس يطالب برشلونة بزيادة قيمة صفقة راكيتيتش وبيرنارديسكي

نادي يوفنتوس يريد قيمة مادية أكبر من برشلونة في الصفقة التبادلية الخاصة بإيفان راكيتيتش وفيديريكو بيرنارديسكي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس يريد الحصول على قيمة مادية كبيرة من برشلونة في الصفقة التبادلية الخاصة بالثنائي إيفان راكيتيتش وفيديريكو بيرنارديسكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” والتي أكدت أن برشلونة قد قدم عرضًا بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ورد يوفنتوس بطلبه قيمة مادية أكبر من المعروضة بالإضافة للحصول على راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتراجع دور راكيتيتش في صفوف برشلونة هذا الموسم بعد قدوم فرينكي دي يونج وتألق أرتورو فيدال وأرتور بالإضافة لتصعيد ريكي بويج.

وتعد الصفقة أيضًا فرصة عظيمة بالنسبة لفيديريكو بيرنارديسكي الذي عانى في الأشهر الأخيرة من انتقادات عديدة من قبل جماهير يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات ستستمر بين برشلونة ويوفنتوس في الأيام المقبلة على أمل الوصول لاتفاق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان مطلوبًا من قبل فريق إنتر هو الآخر قبل عدة أسابيع هو وزميله التشيلياني أرتورو فيدال.

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برشلونة بزيادة راكيتيتش صفقة قيمة وبيرنارديسكي يطالب يوفنتوس

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