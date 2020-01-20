يوفنتوس يعترف بالمفاوضات مع برشلونة حول لاعبين شباب

أعترف باريتشي المدير الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي، بوجود مفاوضات من أجل عملية تبادل قد تحدث بين لاعبين شباب بينهم وبين برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو: ان باريتشي اكد بوجود مفاوضات بخصوص لاعب برشلونة “أليخاندرو ماركيز” للأنضمام إلي اليوفي.

وبدأ برشلونة التفاوضات مع النادي الإيطالي قبل رحيل ماركيز الذي يريد المغادرة خاصة بعد عرض يوفنتوس للاعب، البارسا يريد اللاعب ماتيوس بيريرا المُعار إلى نادي ديجون الفرنسي.