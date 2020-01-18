أخبار نادي برشلونة

يوفنتوس يلقي بطوق النجاة لبرشلونة للتخلص من منبوذه

18 يناير، 2020
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يوفنتوس يلقي بطوق النجاة لبرشلونة للتخلص من منبوذه

يوفنتوس يجدد اهتمامه بضم راكيتيتش

فريق عمل يوروسبورت عربية

18 يناير 2020

جدد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي رغبته في التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى نادي يوفنتوس اهتمامه بضم اللاعب منذ الصيف الماضي لكنه لم ينجح في إنهاء الصفقة لتتجدد الرغبة في الشتاء الجاري.

صورة.. راكيتيتش يحتفل مع زملائه بإحدى الأهداف

وأكدت التقارير الصحفية أن يوفنتوس قام بعرض خدمات فيدريكو بيرنارديتشي على نادي برشلونة من أجل ضم راكيتيتش في صفقة تبادلية.

وكانت التقارير قد ربطت بيرنارديتشي بنادي برشلونة في الصيف الماضي إلا أنه لم يكن هناك أي اهتمام ملموس من الإدارة الكتالونية لضمه.

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كما أفادت التقارير أنه مع رحيل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق وتولي كيكي سيتين مسؤولية تدريب البلوغرانا خلفاً له فرض حالة من الغموض حول إمكانية رحيل الكرواتي نظراً لعدم وضوح الرؤية حول مستقبل اللاعب وهل سينجح في الحصول على مكان بخطط المدرب الجديد من عدمه.

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كما أكدت التقارير بأن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس يرغب في تدعيم خط وسط الفريق بقوة ووضع راكيتيتش خيار أول من أجل إضافة عنصر مميز بوسط ملعب الفريق.

وأفادت التقارير الإيطالية أن يوفنتوس قد يعرض مقابل مادي على إدارة برشلونة بجانب بيرنارديتشي من أجل إغراء برشلونة ببيع نجمه.

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وشارك راكيتيتش في 18 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم رفقة برشلونة لم يسجل أي هدف خلالها ونجح في صناعة هدفين فقط.

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النجاة بطوق لبرشلونة للتخلص من منبوذه يلقي يوفنتوس

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