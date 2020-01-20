أخبار نادي برشلونة

يوفنتوس ينفي مفاوضاته مع برشلونة لتبادل راكيتيتش وبيرنارديسكي

20 يناير، 2020
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يوفنتوس ينفي مفاوضاته مع برشلونة لتبادل راكيتيتش وبيرنارديسكي
إيفان راكيتيتش

سبورت 360 – أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس أنه ليس هناك اهتمام حقيقي بإجراء عملية مبادلة مع برشلونة بين فيديريكو بيرنارديسكي صانع ألعاب الفريق و إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أشارت في تقاريرها إلى إمكانية حدوث صفقة تبادل في يناير بين اللاعبين، مع دفع برشلونة لبعض المال لتفعيل هذه الصفقة.

ومع ذلك أكد باراتيتشي أنه لا صحة لهذه الشائعات حتى وإن كان هناك بعض التعاون بين الناديين، حيث قال لشبكة سكاي سبورت : “نحن نتحدث مع برشلونة في الوقت الحالي عن تبادل اثنين من اللاعبين الشبان، وهما ماتيوس فيريرا وأليخاندرو ماركيز”.

بيريرا من يوفنتوس إلى برشلونة لهذا السبب

ماتيوس بيريرا

ماتيوس بيريرا

استطرد باراتيتشي عن التعاون القادم مع النادي الكاتالوني : “ماتيوس بيريرا هو لاعب يملك أسلوب برازيلي واضح للغاية في كرة القدم ويحتاج لبيئة مختلف لإظهار أفضل ما لديه، بينما نبحث نحن عن لاعب يناسب أكثر أسلوبنا الإيطالي”.

وعن صفقة التبادل بين بيرنارديسكي وراكيتيتش قال : “لقد كانت فكرة خلال فصل الصيف كجزء من مناقشة عامة حول اللاعبين..ولكن لم يكن هناك اهتمام ملموس من أيٍ من الجانبين حتى الآن”.

وسيلبس يوفنتوس الشارات السوداء مع الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الليلة ضد بارما تكريماً لرحيل بيترو أناستاسي المهاجم الأسطوري والذي بفاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع البيانكونيري، وعن ذلك قال باراتيتشي : “لم يكن أناستاسي لاعباً فقط ليوفنتوس فقد قام بتمثل إيطاليا بأكملها وهو نقطة مرجعية للعديد من الإيطاليين مثل جيجي ريفا”.

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برشلونة راكيتيتش لتبادل مع مفاوضاته وبيرنارديسكي ينفي يوفنتوس

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