عدن الغد

يوم إذاعي مفتوح في إذاعة شبوة للتوعية بمخاطر كورونا

7 أبريل، 2020
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يوم إذاعي مفتوح في إذاعة شبوة للتوعية بمخاطر كورونا

قدمت إذاعة شبوه بالشراكة مع مؤسسة شبوه للإعلام والتراث حلقة برامجية خاصة في اليوم البرامج المفتوح للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والتي تأتي في إطار سلسلة الحلقات البرامجية التي تقدمها الإذاعة للتوعية المجتمعية عن هذا الوباء والتعريف به وكيفية الوقاية منه .
خلال فترة بث الحلقة تم التواصل مع عددا من المختصين في السلطة المحلية ووزارة الإعلام والصحة والإعلاميين حيث تم استضافة الدكتور عبدالقوي لمروق وكيل محافظة شبوه ورئيس لجنة الطواري بالمحافظة والأستاذ عزيز محمد عبدالمجيد منسق البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل بوزارة الإعلام والدكتور عيدروس بارحمه مدير عام مكتب الصحة والأستاذ علي سالم بن يحيى مديرعام مكتب الإعلام بالمحافظة والأستاذ عوض يسلم ربيع مدير عام إذاعة الغيل وعددا من المختصين في مكتب الصحة والسكان في المحافظة .
كرست فترة بث الحلقة الممتدة لساعتين لتوعية بمخاطر فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية منه والإرشادات الطبية التي يجب أن يتبعها المواطنين في أماكن تواجدهم وسكنهم والدور الذي يجب أن تطلع به وسائل الإعلام المختلفة في التثقيف الصحي والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في المحافظة في وضع الاجراءات الاحترازية ومتابعة تنفيذها على مستوى مديريات المحافظة ومناشدة المواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التساهل في تنفيذها. .

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إذاعة إذاعي بمخاطر شبوة في كورونا للتوعية مفتوح يوم

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