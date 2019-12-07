يونيسف : الحرب في اليمن أدت إلى مقتل 2000 طفل

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ذكرت منظمة “يونيسف” التابعة للأمم المتحدة، أن أعداد الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا بسبب الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي، بلغ نحو سبعة آلاف طفل يمني.

وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الطفل في تقرير أصدرته الخميس، أن الحرب أدت لمقتل ألفي طفل وتشويه 4800 آخرين منذ بدئها، وتسببت بنزوح 3.6 مليون شخص، بمن فيهم مليونا طفل من النازحين داخلياً.

وأكدت المنظمة تجنيد 2700 طفل في القوات والجماعات المسلحة -في إشارة لمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وحذرت المنظمة في التقرير من أضرار إغلاق المدارس والمستشفيات، الذي يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية، ويجعلهم عرضة لمخاوف أمنية خطيرة.

وأضافت” إن أكثر من 368 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، لافتة إلى أن تسرب الفتيات في المرحلة الثانوية يعتقد أن أسبابه المشاكل الأمنية ونقص المدرسات وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والصرف الصحي.