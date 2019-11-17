المشهد العربي

يونيسيف: 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 3 دقائق
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أكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تيد شيبان، أن ملايين الأطفال في مناطق النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط خاصةً اليمن وسوريا يعانون نقصاً في الحاجات الأساسية بينها التعليم.

وأضاف أنه من بين سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة هناك 12.3 مليون طفل لديهم حاجة ما.

ولفت إلى أن حوالي 2 مليون طفل نزحوا من بعض مناطق اليمن ورحلوا للسكن بأمكان أخرى في اليمن أيضاً.

وأشار إلى أن هناك 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية شديد 360 ألف منهم أقل من خمس سنوات.

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