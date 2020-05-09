نخبة حضرموت

​إستجابة لقرار محافظ حضرموت..مدينة تريم تشهد حظر تجوال ⋆

9 مايو، 2020
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تريم (نخبة حضرموت) إعلام السلطة المحلية بتريم 

شهدت مدينة تريم حظر التجوال استجابة لقرار محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني  وتعميم وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش والذي يبداء من الرابعة عصراً وحتى الرابعة فجراً  ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي وباء كورنا كوفيد19.

وتفقد مدير عام خالد هويدي أمكان تمركز أفراد الأمن والجيش موجهاً بحسن التعامل مع المواطنين والتعامل بموقف حسن مشيدا بضرورة خلق الثقة في هذه المرحلة خصوصاً مع تفشي وباء كورنا كوفيد 19.

وفي ذات السياق اشاد مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بأستجابة المواطنين وحسن تعاملهم مع الأجهزة الأمنية بالمدينة.

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