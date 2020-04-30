نخبة حضرموت

​إنتقالي سيئون يدعو أبناء المديرية المشاركة في الحشد لتأييد إعلان الإدارة الذاتية مساء غد الجمعة ⋆

1 مايو، 2020
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سيئون (نخبة حضرموت) إعلام المجلس

تدعو القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون وأعضاء الجمعية  الوطنية جميع ابناء المديرية الخروج للمشاركة الفاعلة، والاحتشاد والانطلاق في مسيرة بالدراجات النارية والراجلة لتجوب شوارع مدينه سيئون تأييدا ومباركه لإعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب لرفع الظلم التي تفتعله الحكومة الشرعية من حرب الخدمات في المحافظات الجنوبية.

نهيب لكل أبناء سيئون الأحرار المشاركة في الفعالية مساء يوم غد الجمعة الساعة العاشرة مساءا.
حيث سيكون التجمع كالتالي:
 – التجمع امام السدة القبلية بحي السحيل لمناطق الغرفه تريس مدوده وتاربة والمناطق المجاورة وجميع احياء المدينة والتحرك الساعه العاشرة لتجوب المسيرة شوارع مدينة سيئون والختام سيكون امام قصر سيئون. 

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