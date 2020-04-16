​الحوثيون: قرار برنامج الأغذية العالمي بتخفيض المساعدات انقلاب على الاتفاق

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأربعاء، رفضها قرار برنامج الأغذية العالمية بتخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن.

نقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، المشكل من الجماعة، إن “قرار برنامج الغذاء العالمي تخفيض المساعدات انقلاب على الاتفاق الموقع”.

وحمّل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية والمانحين “مسؤولية التبعات الإنسانية لقرار تخفيض المساعدات”، كما حمّل المجلس، الأغذية العالمية “مسؤولية حرف مسار العمل الإنساني في اليمن إلى مسار الابتزاز والتحريض السياسي”.

واعتبر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، “قرار تخفيض المساعدات ورقة ضغط تستخدمها دول العدوان لتضييق الخناق على الشعب بالتوازي مع تصعيد العدو ميدانياً”.

وطالب المجلس، برنامج الأغذية بـ”تقديم تقرير مالي مفصل لما قدمه المانحون لمساعدة الشعب اليمني”، داعياً إياه إلى “مراجعة وتقييم الاتفاق بين الطرفين”، وأكد “الاستمرار في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن”.