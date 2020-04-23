نخبة حضرموت

​القطاع الشرقي بخفر السواحل يضبط مخالفين لضوابط الاصطياد البحري بساحل القرن ⋆

24 أبريل، 2020
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الديس الشرقية (نخبة حضرموت) إعلام خفر السواحل

تمكن أفراد التدخل السريع بالقطاع الشرقي بقوات خفر السواحل بحضرموت، من ضبط مخالفين لضوابط الاصطياد البحري للأسماك، في ساحل القرن بمديرية الديس الشرقية.

وأوضح قائد القطاع الشرقي الرائد علي باعبيد أن أفراد القطاع تمكنوا من ضبط قاربين اصطياد، يمارسون اصطياد الأسماك بطرق وأساليب مخالفة لقوانين الصيد، وبحوزتهم أدوات الحاوي الممنوع الاصطياد بها.

وأكد الرائد باعبيد أنه تم حجز الأشخاص المخالفين لعملية اصطياد الأسماك، لاستكمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء مخالفتهم، منوهاً أن قيادة قوات خفر السواحل المتمثلة بقائدها المقدم سالم عوض النموري أولت اهتماماً كبير للحفاظ على المخزون السمكي وضبط المخالفين وعدم التهاون معهم.

بدوره أشاد قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم عوض النموري بجهود قيادة وأفراد القطاع الشرقي في ضبط المخالفين لضوابط الاصطياد، وجاهزيتهم وحسهم الأمني العالي في حماية المخزون السمكي من الاصطياد بالطرق الغير قانونية، مشدداً عليهم بالتعامل بحزم مع كافة المخالفين.

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