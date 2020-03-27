​القيادة المحلية لانتقالي حبيل جبر تعقد لقاء تشاوري مع إدارة أمن

بقيادة العقيد عبدالحميد علي سالم السيد عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية حبيل جبر ردفان صباح يوم امس الخميس لقاء تشاوري هام مع القائد أمجد علي سيف القائم باعمال أمن حبيل جبر وفي اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين بالمديرية وفي مقدمتها الجانب الامني وضبط المتلاعبين باسعار المواد الغذائية وضرورة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للمصلحة العامه للمواطنين بالمديرية

هذا وقد خرج اللقاء بالاتي /

1التواصل مع الجهات المعنيه بالمحافظة وذلك لتوفير احتياجات الامن من مواد غذائية ووقود ومهمات وترقيات لحيث وان ادارة امن حبيل جبر محرومة من ذلك

2التواصل مع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لمتابعة اسعارالمواد الغذائية ومحاسبة المتلاعبين بالمواد والسلع والوقود

3التنسيق والعمل المشترك بين امن حبيل جبر وقيادة المجلس الانتقالي من اجل تعزيز الامن والاستقرار ومعالجة كثير من القضايا التي تهم المواطنين بالمديرية

حضر اللقاء العقيد عبدالحميد السيد نائب رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية والقائد أمجد علي سيف امن حبيل جبر والاستاذ عبدالحميد الحيدري مدير الادارة السياسية والاستاذ وليد محمد ثابت القائم باعمال الادارة التنظيمية والاخ سيف البيحاني رئيس اللجنة الامنية بالمجلس