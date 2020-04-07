​تدشين حملة رش وتعقيم للمجمع الحكومي بالمهرة

دشّن محافظ المهرة، أ. محمد علي ياسر،اليوم الإثنين، بدء انطلاق حملة الرش والتعقيم في المجمع الحكومي بديوان المحافظة، المنفذة من قِبل مكتب شركة “جولد كلين سرفس” للنظافة بالمهرة.

ويشمل الرش والتعقيم جميع مكاتب وملحقات ديوان المحافظة بالمعقمات والمطهرات خلال 10 أيام، بهدف تعزيز الجهود الاحترازية الجارية على مستوى مديريات المهرة كافة المعدة من قِبل لجنة الطوارئ بالمحافظة لمجابهة كورونا، وإسهام الشركة في دعم جهود السلطة المحلية.

وأكد أ. خالد أحمد عبيد بامطرف، مدير شركة جولدن كلين سرفس، بأن حملة رش وتعقيم المجمع الحكومي تعد خطوة أولى ستتبعها إسهامات أخرى في جانب النظافة والتعقيم، مشيداً بتعاون السلطة المحلية في المحافظة لإنجاح الحملة.

يذكر أن شركة جولدن كلين سرفس، هي أول شركة نظافة تأسست في المهرة عام 2010م، وقدمت خدمات النظافة للجهات الحكومية كالاتصالات السلكية، والمعهد الصحي، ومستشفى الغيضة المركزي، ومجمع ديوان المحافظة.