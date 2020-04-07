تواصلاً لتنفيذ قرار القائد ” البحسني ” قوة حماية الشركات تتلف كمية كبيرة من القات المهرب    ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي_ المركز الاعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية

تواصلا لتنفيذ قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني الخاص بمنع دخول وبيع القات بمحافظة حضرموت والذي لاقى ترحيب من فئات المجتمع الحضرمي بكافة أطيافه .

حيث تمكنت كتيبة حماية الشركات ظهر اليوم من إحباط تهريب كمية كبيرة من القات لمدن ساحل حضرموت شرق منطقة وادي عدم وذلك أثناء سلوك المهربين لهذه الطرق الوعرة في الوديان وإخلالهم بالقرار الصادر من محافظ المحافظة .

وقال قائد كتيبة حماية الشركات العميد أحمد المعاري إننا ومنذ صدور توجيهات قيادتنا الحكيمة في المحافظة بمنع دخول وبيع القات قمنا بعمل دوريات مستمرة في الطرق التي لجأ إليها مهربي هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الحضرمي مشيرا إلى إحباط الكثير من عمليا التهريب.

مؤكدا ان عملية اليوم تعتبر اكبر كمية تم إحباطها بفضل ما تتمتع به قواتنا من حس امني ورباط جياش في تنفيذ الاوامر لقيادتنا العليا والموجهة لكافة الوحدات العسكرية والامنية .

المراد ذكره هنا ان القرار وبعد تنفيذه وبتفاعل كبير من مواطني المحافظة وذلك للقضاء على هذه الشجرة وطرق دخولها للمحافظة بأي شكل وبكافة الوسائل وذلك للحد من السلوكيات المرافقة لتعاطيها