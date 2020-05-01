​حفل جماهير بمدينة تريم لتأييد ومباركة قرار الادارة الذاتية للجنوب (صور) ⋆

تريم (نخبة حضرموت) الإدارة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي م/تريم

قدّمت مدينة تريم درسًا في حب الجنوب، واحتفل المواطنون في ساحة الشهيد رامي البر بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب مؤيدين لذلك القرار

واحتفى المئات من أبناء مدينة تريم ومدن وادي حضرموت ، بقرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان إدارة محافظات الجنوب ذاتيًّا بساحه الشهيد بحضور ومشاركة عدد من قيادات القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بوادي حضرموت وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس.

وبداء الاحتفال بتلاوة القران الكريم ومن ثم النشيد الوطني الجنوبي .

وأشاد أبناء وادي حضرموت ، خلال الاحتفال، بالقرار التاريخي، كما عبروا عن رفضهم لفساد حكومة الشرعية ومليشياتها الإخوانية وإجرامها.

وشدد أبناء وادي حضرموت في ساحة الشهيد رامي البر على انحيازهم إلى القرار الجنوبي, ورددوا هتافات منها “حضرموت جنوبية ورافضة للشرعية” .

وأكدوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الشرعي لاستعادة دولة الجنوب، وحفظ حقوق الشعب الجنوبي وتوفير الخدمات الأساسية له.

من جهته اشاد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم بأن هذا القرار تاريخي على طريق استعادة دولة الجنوب، وشدد على أن التأييد الجارف للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، لوقوفه إلى جانب قضية الجنوب، مشددين على أن حكومة الشرعية نهبت خيرات حضرموت .

كما اشار إن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي، وطالب بطرد رموز الفساد من الجنوب.

و أشاد عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس صالح يسلم بازقامة ، بوعي أهالي حضرموت.

وقال بازقامة : ان حضرموت ” كانت وما زالت وستبقى الجناح الآخر مع عدن وبهما يحلق الجنوب ومشروعه الوطني عالياً فوق كل الأجندة المشبوهة .

وعبر بازقامة في الاحتفال الجماهيري والتأييد الشعبي الجارف لإعلان المجلس إدارة الجنوب ذاتيا، وقال “حضرموت الخير وأهلها الطيبين قالوها بالفم المليان لتُسمع من به صمم”.

كما تحدث ايضا عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ ” خالد هود باغريب ” وقال أنّ محافظة حضرموت ستظل الشعلة الثورية لقضية الجنوب.وسنظل نتعلم من حضرموت ومن بسالة أهلها، حضرموت التي هزت عروش الأعداء وظلت الشعلة الثورية للقضية الجنوبية وضرب أهلها أروع الأمثلة في حب الجنوب”.

وأضاف باغريب “ثقوا أن الأرض التي تتصل بحضرموت ستبقى حرة ولن تنكسر مهما حاول الأعداء، ستبقى حضرموت قلب الجنوب النابض إلى الأبد” .

واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني الجنوبي .

وشكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم الحاضرين الذين قدموا من مختلف مديريات وادي حضرموت .