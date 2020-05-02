​خاص.. “نخبة حضرموت” تنشر لكم الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة في اليمن ⋆

“نخبة حضرموت” /خاص

بعد الاطلاع على مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية نورد التنبؤ التالي:

المناطق الساحلية

– الشريط الساحلي الجنوبي : طقس غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، بينما يبقى الطقس غائم جزئيا على بقية المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تصل سرعتها الى 12 عقدة.

– السواحل الغربية وباب المندب: طقس غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا لتصل سرعتها إلى 20 عقدة.

المرتفعات الجبلية:

طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تشكل السحب الركامية الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد على طول المرتفعات الجبلية الغربية لبلادنا من صعدة شمالا وحتى تعز والضالع جنوبا وتمتد شرقا لتشمل بعض مرتفعات محافظات شبوة وابين.

المناطق الصحراوية:

طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تصل سرعتها إلى 12 عقدة تنشط أثناء العواصف الرعدية.

ارخبيل سقطرى

طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة والرياح خفيفة إلى معدلة ت تراوح سرعتها ( 10 – 15 ) عقدة.